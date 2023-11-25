الأرجنتين تصدم البرازيل بـ"ميسي الصغير" (فيديو)
بعد أيام قليلة من فوز الأرجنتين على البرازيل في تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 على صعيد الكبار، تألق صغار الأرجنتين وهزموا البرازيل 3-0، الجمعة، في الدور ربع النهائي بكأس العالم لكرة القدم تحت سن 17 المقامة حاليا في إندونيسيا.
وكشفت المباراة عن موهبة رائعة تتمثل في المهاجم الأرجنتيني كلاوديو إتشيفيري "ميسي الصغير" الذي أحرز "هاتريك" في الدقائق (28، 58، 71).
وسيلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الألماني في الدور قبل النهائي.
هدف كلاوديو إيتشيفيري الأول pic.twitter.com/Qd9ot69b1k— بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) November 24, 2023
هدف كلاوديو إيتشيفيري الثاني 👿 pic.twitter.com/q9ozeRwjx9— بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) November 24, 2023
الأرجنتين أقصت البرازيل في دور الثمانية من كأس العالم تحت ١٧ عام لتتأهل لمواجهة المانيا في نصف النهائي— نويصر (@Nwiser_) November 24, 2023
ب هاتريك " كلاوديو إيتشيفيري " 🇦🇷🐐
- كلاوديو لاعب وسط ريفير بليت هداف البطولة بالتساوي مع مهاجم ريفير بليت ايضا " اوغستن روبيرتو " pic.twitter.com/rmG3B4n4bi
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