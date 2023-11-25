ديوكوفيتش غاضب من مشجعين بريطانيين

قال المصنف الأوّل عالمياً في كرة المضرب نوفاك ديوكوفيتش، إنه شعر بغضب شديد مع بعض مشجعي منتخب بريطانيا، قائلاً إنه تلاسن معهم بسبب «عدم إظهارهم الاحترام»، وذلك بعد قيادة صربيا إلى الفوز في ربع نهائي كأس ديفيس أول من أمس. وتغلّب المخضرم ديوكوفيتش على كاميرون نوري 6-4 و6-4 في ملقة الإسبانية، لتحسم صربيا المواجهة 2-0، لكنه قال في تصريح صحافي لمشجعين بريطانيين بعد المباراة «تعلّموا التصرّف».

وشعر ديوكوفيتش بالغضب عندما حاول بعض الجماهير التشويش على تصريحه بعد المباراة من خلال القرع على الطبول، ما دفع ابن الـ36 إلى الردّ. وقال لمراسلين «كان هناك قلة احترام طوال المباراة، لكن هذا أمر يجب أن تستعدّ له في كأس ديفيس». وتابع حامل لقب 24 بطولة كبرى «من الطبيعي أن يتخطى الجمهور الحدود، وفي حرارة اللحظة تردّ أيضاً وتظهر عدم قبولك بتلك التصرفات». وخلال المباراة تعرّض للمضايقة من قبل الفئة نفسها من الجماهير، ووضع يده على أذنيه بعد الفوز بإحدى نقاط المجموعة الثانية.