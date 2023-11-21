تفاصيل تلقي هازارد عرضاً فلكياً للعب في الدوري السعودي.. اختار الاعتزال

كشف زميل إيدين هازارد في فريق تشيلسي ونجم المنتخب النيجيري أوبي ميكيل العروض التي تلقاها النجم البلجيكي عقب خروجه من قلعة "الملكي" سانتياغو بيرنابيو.

وقال ميكيل في برنامج مع ريو فيردناند "Vibe with Five" على منصة يوتيوب إن زميله السابق في تشيلسي رفض عرضاً خيالياً للعب في الدوري السعودي.

وأضاف نجم "البلوز" أن هازارد فضل الاعتزال على اللعب في السعودية، مشيراً إلى أنه لم يفكر يوماً واحداً في اللعب مقابل المال.

وقال أوبي ميكيل إن جناح ريال مدريد عرض عليه عقد بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني للعب في المملكة العربية السعودية قبل أن يختار الاعتزال.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية إن مسيرة البلجيكي المهنية توقفت بعد مغادرة تشيلسي في عام 2019، حيث عانى من الإصابة عدة سنوات مع ريال مدريد والتي أثرت على مستواه الفني والبدني.

وأضافت: "قرر هازارد اعتزال اللعب، ولكن قبل القيام بذلك كان عليه التفكير في عرض خيالي من الدوري السعودي، حيث تلقى ثلاثة عروض من ثلاثة أندية عملاقة في السعودية".

وقال أوبي قولاً عن هازارد:: "ميكيل، لدي الكثير من المال.. أنت تعرف كيف أعيش حياتي.. أنا لا أنفق الكثير من المال، لذا، لدي المال الآن للعيش مع عائلتي وتربية أطفالي".

وتابع أوبي ميكيل أن هازارد كشف له أن تلقى عرضاً كان سيتقاضى خلاله في الأسبوع مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى الحوافز والإضافات.