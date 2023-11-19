قانون جديد غريب للتسلل.. الاتحاد الدولي يوافق على مقترح فينغر

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس تطبيق قانون "فينغر" للتسلل سيطبق في الموسم المقبل 2024-2025.

قالت صحيفة ماركا إن "آيفاب" يتجه إلى إجراء تغييرات كبيرة في قانون التسلل عقب التوصيل التي تقدم بها المدرب الفرنسي آرسين فينغر بأنه لا يتم احتساب تسلل في الهجمة الا اذا تجاوز جسد المهاجم بالكامل آخر مدافع.

وأوضحت: "مدرب آرسنال السابق اقترح أنه إذا كان جزء بسيط من جسد المهاجم متسللاً، فلن يتم اعتباره تسللاً".

وأضافت: "رغم أن قانون التسلل ظل كما هو لعدد من العقود، إلا أن إدخال تقنية الفيديو أدى إلى العديد من التعديلات والتوضيحات في السنوات الأخيرة".

وتابعت: "حالياً يُحكم على اللاعب بأنه متسلل إذا كان أي جزء من الرأس والجسم والقدمين أقرب إلى خط مرمى الخصم من الكرة ومن ثاني آخر خصم".

وأشارت إلى أنه إذا تم الموافقة على المقترح الجديد، سيتم تنفيذه بداية من الموسم المقبل، ما قد يحدث جدلاً كبيراً، ولكن في الوقت نفسه سيضع حداً للمناقشات المطولة التي تحدث أثناء التأكد من صحة حالات التسلل من عدمها.