انسحاب موراي من كأس ديفيس

انسحب البريطاني المخضرم أندري موراي، المصنف أول عالمياً سابقاً في التنس، من المشاركة في مواجهة بلاده مع صربيا في ربع نهائي كأس ديفيس، ما أفقد الجماهير فرصة مواجهته مع المصنّف أوّل عالمياً راهناً نوفاك ديوكوفيتش.

ونقل موفع الاتحاد الدولي للتنس، السبت، عن موراي (36 عاماً) قوله "تعرّضت لاصابة طفيفة بكتفي، ما يعني غيابي عن المشاركة في كأس ديفيس".

تابع "أنا منزعج لعدم المشاركة مع الفريق، لكني أركّز راهناً على التعافي والجهوزية للموسم الجديد".

وستلاقي بريطانيا صربيا في ربع نهائي مدينة ملقة الإسبانية بين 21 و28 نوفمبر الجاري.

وفي باقي مباريات ربع النهائي، تلعب كندا "حاملة اللقب" مع فنلندا، تشيكيا مع أستراليا وإيطاليا مع هولندا.

وكان موراي، حامل لقب ثلاث بطولات كبرى في الفردي، قاد بريطانيا إلى لقب كأس ديفيس في 2015، فيما قاد ديوكوفيتش، حامل لقب 24 بطولة كبرى (رقم قياسي)، بلاده إلى لقب 2010.