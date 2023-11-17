4 لاعبين من المغرب في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي

ضمّت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023 أربعة لاعبين من المغرب، بعد انجاز منتخب "أسود الأطلس" وحلوله رابعاً في مونديال قطر نهاية 2022 في انجاز إفريقي غير مسبوق. وكشف الاتحاد الإفريقي للعبة اليوم عن قائمة من عشرة لاعبين تضمنت الحارس ياسين بونو (الهلال السعودي)، الظهير أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، المهاجم يوسف النصيري (اشبيلية الاسباني) ولاعب الوسط سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الانكليزي).

كما ضمّت القائمة النيجيري فيكتور أوسيمهن المتوج بجائزة الهداف ولقب الدوري الايطالي مع نابولي الإيطالي، المصري محمد صلاح (ليفربول الانكليزي)، الجزائري رياض محرز (الاهلي السعودي)، السنغالي ساديو مانيه المتوج العام الماضي (النصر السعودي) والكاميرونيين فنسان أبو بكر (بشيكتاش التركي) وفرانك أنغيسا (نابولي الإيطالي).

وقامت لجنة من الخبراء الفننين للاتحاد القاري وأساطير الكرة الإفريقية وممثلي وسائل الإعلام المختارين من عدد من البلدان بوضع القائمة الأولية لمختلف الفئات، مع الاخذ بالاعتبار أداء المرشحين في الفترة بين نوفمبر 2022 وسبتمبر 2023. ويتنافس مدرب المغرب وليد الركراكي على جائزة افضل مدير فني مع الجزائري عبد الحق بنشيخة الذي قاد اتحاد العاصمة الى لقبي كأس الاتحاد الافريقي والكأس السوبر الإفريقية، السويسري مارسيل كولر الذي قاد الاهلي المصري الى استعادة لقبه في مسابقة دوري الابطال على حساب الوداد البيضاوي المغربي ومدربي السنغال وغامبيا أليو سيسيه (المتوج العام الماضي)والبلجيكي توم ساينتفيت توالياً.

ويتنافس خمسة مرشحين على جائزة أفضل حارس مرمى هم المغربي بونو، المصري محمد الشناوي (الأهلي)، الكاميروني أندري أونانا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، الجنوب إفريقي رونوين وليامس (ماميلودي صنداونز) والسنغالي حامل اللقب إدوار مندي (الأهلي السعودي). وتواجد المغربيان بلال الخنوس (غنك البلجيكي) وعبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الاسباني) ضمن قائمة من 5 لاعبين مرشحين لجائزة افضل لاعب واعد. ويتنافس 10 لاعبين على جائزة افضل لاعب محلي بينهم 7 من الدول العربية.