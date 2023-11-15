أسطورة إنجليزية.. محمد صلاح الـ "مبهر" لا يلقى التقدير الذي يستحقه في ليفربول

أكد المدرب الإنجليزي هاري ريدناب، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، مشيراً إلى أن صلاح يقدم أداءً غير عادي، وما يقوم به مع الـ "ريدز" يعد بـ "المبهر".

وقال ريدناب الذي يعد أحد أساطير التدريب في إنجلترا في تصريحات تولت نقلها وسائل الإعلام البريطانية، ومن ضمنها صحيفة "ميرور"، إن: "الناس لا تتعامل مع ما يقدمه صلاح على أن أمر عادي، لكن الأمر ليس كذلك، إذ ما يقوم به صلاح مع ليفربول مبهر".

وأوضح: "تسجيل محمد صلاح للأهداف من الجبهة اليمنى، أصبح ماركة مسجلة بأسمه، وأصبحت هذه عي الطريقة الخاصة به لتسجيل الأهداف".

وأضاف: "اعتقد أن محمد صلاح واحد من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، لكنه لا يحظى بالتقدير الكافي، رغم أن صلاح نجح في تحويل الأمور الصعبة إلى أشياء عادية في قدرته على التسجيل الأهداف، وهو شيء خيالي"