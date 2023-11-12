الدوري الإنجليزي.. أرسنال يشدّد الخناق على مانشستر سيتي المتصدر

ضيّق أرسنال الخناق على مانشستر سيتي المتصدّر، عندما عمّق جراح ضيفه بيرنلي وفاز عليه 3-1، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي في كرة القدم، والتي شهدت تفريطاً من توتنهام بصدارة ولو مؤقتة بخسارته أمام مضيفه ولفرهامبتون 1-2.

وبأهداف البلجيكي لياندرو تروسارد (45+1)، وليام صاليبا (57) والأوكراني أولكسندر زينتشينكو (74)، في مقابل هدف جوش براونهيل الوحيد لبيرنلي (54)، عزّز أرسنال رصيده من النقاط إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن سيتي المتصدّر الذي يحلّ ضيفاً على تشلسي الأحد، فيما بقي بيرنلي مع 4 نقاط في المركز ما قبل الأخير.

وتمكّن أرسنال من افتتاح التسجيل قبل انتهائه، تحديداً في الدقيقة 45+1 عندما حوّل زينتشينكو عرضية ارتقى لها بوكايو ساكا برأسه، لتصل إلى تروسارد الذي تابعها بسهولة في الشباك.

وعلى عكس سير المباراة، تمكّن بيرنلي إدراك التعادل، عندما اخترق الأميركي لوكا كوليوشو دفاع أرسنال بمهارة من الجهة اليسرى، ليمرر عرضية لم يتمكن جاي رودريغيز من التعامل معها، فوصلت براونهيل الذي سددها في الشباك (54).

لكن ما هي إلا ثلاث دقائق، حتى نفّذ تروسارد ركنية وصلت إلى رأس صاليبا الذي حوّلها في المرمى (57). وقبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، أضاف أرسنال الهدف الثالث بعد معمعة في دفاع بيرنلي أوصلت الكرة إلى زينتشينكو الذي سددها جميلة في الشباك (74).

وفي مباراة أخرى قلب ولفرهامبتون الطاولة على ضيفه توتنهام عندما حول تخلفه أمامه إلى فوز 2-1 وحرمه من استعادة التوازن والصدارة ولو مؤقتاً.

وكان توتنهام في طريقه الى استعادة توازنه عقب الخسارة الأولى هذا الموسم أمام تشلسي 1-4 الاثنين الماضي في المرحلة الحادية عشرة، عندما أنهى الوقت الأصلي متقدما بهدف مبكر للويلزي برينان جونسون في الدقيقة الثالثة، لكن ولفرهامبتون سجل هدفين في الوقت بدل الضائع عبر الإسباني بابلو سارابيا (90+1) والغابوني ماريو ليمينا (90+7).

ويدين ولفرهامبتون بفوزه إلى سارابيا الذي أدرك التعادل بعد أربع دقائق من دخوله مكان البرازيلي جواو غوميش، ثم صنع تمريرة هدف الفوز لليمينا بعد ست دقائق، وحقق ولفرهامبتون فوزه الرابع هذا الموسم والأول بعد تعادل وخسارة، فرفع رصيده الى 14 نقطة وصعد الى المركز الثاني عشر مؤقتا.

في المقابل، مني توتنهام بخسارته الثانية تواليا فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب الذي يحل ضيفا على تشلسي الأحد في قمة وختام المرحلة، كما بات توتنهام مهدداً بالتراجع إلى المركز الرابع في حال فوز ليفربول على برنتفورد الأحد.