«أزمة الرواتب» تمنع برشلونة من تسجيل البرازيلي روكي

كشف موقع «فووتبل إسبانيا» أن نادي برشلونة يواجه أزمة حقيقية تتعلق بسقف الرواتب، ما يجعل إتمام تسجيل اللاعب الجديد البرازيلي الشاب فيتور روكي وقدومه في يناير المقبل شبه مستحيل، حيث يتوقع أن يستمر مع ناديه الحالي أتلتيكو بارانينسي حتى الصيف المقبل. وكان برشلونة وقّع عقداً مع روكي الصيف الماضي، وحدد يناير المقبل موعداً لالتحاق اللاعب ببرشلونة، واتفق «الكاتالوني» على دفع 30 مليون يورو مقابل صفقة روكي، إلى جانب 30 مليون يورو أخرى كمتغيرات، لكن تسجيله في منتصف الموسم سيعمق أزمة سقف الرواتب التي تخطاها برشلونة بـ150 مليون يورو، ما سيجعل رابطة الدوري الإسباني ترفض تسجيل أي لاعب جديد للنادي قبل إيجاد حل لـ«أزمة الرواتب» لدى برشلونة.

ويعد روكي من بين أبرز نجوم الكرة الصاعدين في البرازيل، ويبلغ حالياً 18 عاماً، وقد جذب انتباه العديد من كبريات أندية أوروبا قبل التوقيع خلال الصيف الماضي لبرشلونة.