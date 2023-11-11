محمد صلاح ينافس هالاند للفوز بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي.. رابط التصويت

اختارت رابطة المحترفين بالدوري الإنجليزي نجم فريق ليفربول محمد صلاح، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر، لينافس العملاق النرويجي هالاند و4 لاعبين للفوز بالجائزة.

وكان محمد صلاح قد فاز بتلك الجائزة، عن شهر سبتمبر الماضي، وعادت رابطة اللاعبين المحترفين، لتعلن قائمة المرشحين للحصول على جائزة لاعب شهر أكتوبر، حيث تصدر محمد صلاح هذه القائمة والتي يسمح فيها بالتصويت من جانب الجمهور .. (رابط التصويت)

وشهدت القائمة كذلك تواجد كلًا من إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، جايمس ماديسون لاعب توتنهام، ديكلان رايس لاعب آرسنال، كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد وبريان مبيومو لاعب برينتفورد.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 5 أهداف في الدوري الإنجليزي، الشهر الماضي، وكان محمد صلاح قد فاز بجائزة لاعب شهر أكتوبر في نادي ليفربول، وكذلك في الدوري الإنجليزي من قِبل رابطة البطولة