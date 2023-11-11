كريم بنزيما يقود الاتحاد لفوز مثير بالدوري السعودي

نجح فريق الاتحاد في تحقيق الفوز على نظيره أبها بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في إطار الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي.

وبهذه النتيجة يحتل الاتحاد المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد أبها في المركز الثالث عشر، ولديه 13 نقطة.

وسجل كريم بنزيما هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 38 من عمر المباراة، من علامة الجزاء، بعد خطأ من سعد ناطق لاعب أبها، وأدرك فريق أبها التعادل في الدقيقة 51 عن طريق لاعبه كارل توكو إكامبي، وبعد مرور 3 دقائق فقط، تقدم إيجور كورنادو بالهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 54، ثم سجل كريم بنزيما الهدف الثالث في الدقيقة 67، كما أضاف الهدف الرابع في الدقيقة 69، وأحرز فهد محمد الجمعية هدف أبها الثاني في 85، عن طريق تمريرة عرضية اسقبلها فهد برأسية.