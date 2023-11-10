صراخ وقرع على جدران "خيمة كلوب".. مدرب ليفربول غاضب (فيديو)

أثارت جماهير نادي تولوز غضب الالماني يورغن كلوب خلال المؤتمر الصحافي لمباراة الفريقين في الدوري الأوروبي التي خسرها "الريدز" 2-3 بصورة مفاجئة خصوصاً أن الفريق فاز في لقاء الذهاب 5-1.

وبعد انتهاء المواجهة فوجئ كلوب بانعقاد المؤتمر الصحافي في خيمة خارج استاد تولوز فيما كانت الجماهير تمر بجوار الخيمة وتصرخ بهتافات مزعجة وقرعت على جدرانها فيما كان يجيب على أسئلة الصحافيين الأمر الذي أثار غضبه ودفعه للقول: "من كان صاحب فكرة إقامة المؤتمر الصحفي هنا؟ يا للهول!!".

صخب جمهور تولوز يفسد مؤتمر يورجن كلوب 🗣🔥 pic.twitter.com/ITVMPC1wKm — GOAL Arabia (@GoalAR) November 9, 2023

ولم يكن كلوب قادرا على سماع الأسئلة الصادرة عن الصحافيين أو المترجم بسبب ضجيج الجماهير الفرنسية، وأضاف: "لقد كان فريقي منظماً خلال المباراة بقدر تنظيم هذا المؤتمر الصحفي، لقد كنا فوضويين للغاية"، في إشارة إلى سوء أداء فريقه وغضبه من اللاعبين.

وأوضح: "أنا قلقٌ أكثر من مستوانا الفني، كان يتعين علينا أن نؤدي بشكلٍ أفضل، وأن نكون أكثر حماسة.. لم نكن جيدين بالقدر الكافي على المستوى الدفاعي، فاستقبلنا 3 أهداف، كما أُلغي هدفان إضافيان لتولوز".