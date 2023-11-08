مدرب قطر كيروش يستدعي البرازيلي الأصل منديش

أعلن المدرب البرتغالي لمنتخب قطر لكرة القدم كارلوس كيروش اليوم قائمة مواجهتي أفغانستان والهند في انطلاق التصفيات المشتركة لكاس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وشهدت القائمة استدعاء مدافع الوكرة البرازيلي الاصل لوكاس منديش بعد أن أتم الشروط التي ينص عليها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) من اجل تمثيل المنتخب القطري منذ فترة طويلة.

وبدأ منديش مسيرته الكروية مع كوريتيبا البرازيلي (2008-2012)، وانتقل الى صفوف مرسيليا الفرنسي من العام 2012 حتى 2014، قبل الانتقال الى اللعب في قطر في عام 2014 من بوابة نادي الجيش (2014-2017) ثم لعب مع الدحيل الذي تأسس عام 2017 بعد دمج ناديي الجيش ولخويا، حتى عام 2019، والغرافة لموسم واحد 2019-2020 قبل ان ينتقل الى الوكرة الذي يلعب له حاليا.

وشهدت القائمة استبعاد حارس مرمى السد سعد الشيب المتوج بلقب أفضل حارس مع المنتخب القطري بطل كأس آسيا 2019. ويستقبل المنتخب القطري نظيره الأفغاني في 16 الحالي في الدوحة قبل ان يحل ضيفا على الهند يوم 21 منه في انطلاق التصفيات المزدوجة المؤهلة الى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026 ونهائيات كاس آسيا 2027 المقررة في السعودية.

ويلعب المنتخب القطري ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا المنتخب الكويتي ويتأهل عنها صاحبا المركزين الأول والثاني الى المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال الى جانب 18 منتخبا تضمن بلوغ النهائيات القارية.