بعيداً عن نتائج الدوري السيئة.. جمهور الزمالك يستقبل خبراً ساراً

بعيداً عن سلسلة النتائج السلبية في الدوري المصري، أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بياناً رسمياً أعلن فيه خبراً ساراً لجمهوره حيث أكد النادي أنه تم رفع الحجز عن أرصدة النادي في البنوك الحكومية بعد الاتفاق مع مصلحة الضرائب وممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

وكانت مصلحة الضرائب قد حجزت على أرصدة النادي في البنوك الحكومية في وقت سابق بسبب تراكم الديون على نادي الزمالك.

وجاء في بيان النادي: “أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في بيان رفع الحجز بشكل رسمي عن أرصدة النادي المالية في البنوك الحكومية والخاصة بعد الاتفاق مع مصلحة الضرائب، بعد مفاوضات مضنية تمت على مدار الأسبوع الماضي، مع بدء سداد النادي بشكل رسمي للمبالغ المتفق عليها لجدولة المديونية".

وأضاف: “ويوجه مجلس إدارة النادي شكره لوزير المالية الدكتور محمد معيط ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعلي الغباشي رئيس مأمورية الدمغة والضرائب للتفتيش على المصالح الحكومية، وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي السابق للنادي، على جهودهم خلال الفترة الماضية لإنهاء الأزمة، و تمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في إطار علاقة نادي الزمالك بكافة بمؤسسات الدولة التي تقوم على التفاهم والاحترام وإزالة أي مشاكل سابقة وكان أبرزها مديونيات الضرائب المستمرة منذ فترة طويلة ومجالس سابقة".

وأنهى قائلًا: “ويوكد المجلس على أن إنهاء أزمة الحجز على أرصدة النادي كانت ضمن أولويات العمل منذ تسلم المجلس مقاليد إدارة النادي لما كانت تمثله تلك الأزمة من عثرة في تعاملات النادي المالية على كافة الأصعدة.