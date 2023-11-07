"مليار يورو".. ريال مدريد يمدد عقد "الجوكر" لمدة طويلة جداً

مدّد لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا عقده مع ريال مدريد لمدة عامين إضافيين حتى 2029، بحسب ما أعلن نادي العاصمة الإسبانية في بيان الثلاثاء.

ولم يقدّم ريال مدريد أرقاماً، لكن كما هو الحال مع التمديد الأخير للبرازيليين رودريغو وفينيسيوس جونيور، فإن هذا العقد الجديد سيكون مصحوباً بشرط جزائي بقيمة مليار يورو، وفق الصحافة الإسبانية.

ويُعدّ هذا القرار دليل ثقة كبيرة من النادي الإسباني في الدولي الفرنسي البالغ من العمر 20 عاماً، والذي انضم إلى ريال مدريد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية عام 2021 قادماً من رين مقابل 30 مليون يورو وهو بعمر 18 عاماً فقط.

وخلال موسمين مع الـ"ميرينغي"، أصبح كامافينغا الـ"جوكر" بالنسبة لمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أشاد بتعدّد مهاراته في مناسبات عدة، حيث لعب أكثر من 100 مباراة في مختلف المسابقات مع النادي الملكي.

ولم يتردّد أنشيلوتي باستخدام كامافينغا كظهير أيسر عند الضرورة، حتى لو أكّد الفرنسي أن مركزه المفضل يبقى لاعب ارتكاز في خط الوسط.

وفاز وصيف بطل مونديال قطر 2022 مع فرنسا، بدوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، الكأس السوبر الأوروبية، الدوري الإسباني، كأس إسبانيا والكأس السوبر الإسبانية منذ وصوله إلى ريال مدريد.