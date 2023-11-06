لاعب غير متوقع يتصدر قائمة القمصان الأكثر مبيعاً.. تعرف على ترتيب محمد صلاح

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن قائمة عن قائمة اللاعب الأكثر مبيعاً للقمصان في شهر أكتوبر الماضي التي شهدت تصدر لائحتها لاعباً جديداً.

وذكرت صحيفة Fanatic إن النجم جود بيلينغهام تصدر قائمة أكثر اللاعبين مبيعاً للقمصان خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن لاعب ريال مدريد تفوق على النجمين كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند، بعدما اكتسب شعبية كبيرة بانتقاله وتألقه في سانتياغو برنابيو.

وأضافت: "الدولي الإنجليزي صعد بسرعة الصاروخ منذ انضمامه إلى "الملكي" وأصبح يمتلك شعبية كبيرة جداً، بتألقه اللافت وأبرزهم قيادته الفريق للفوز في "الكلاسيكو" على برشلونة بثنائية حملتا توقيعه".

وأشارت إلى أن اللاعب الشاب باع قمصاناً في جميع أنحاء قارة أوروبا، ليتصدر قائمة 10 لاعبين خلت من أي لاعب من برشلونة، بينما انتهت حقبة الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللذين تصدرا هذه القائمة لسنوات طويلة.

وجاءت القائمة كالتالي:

1 – جود بيلينغهام – ريال مدريد

2 – إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي

3 – كيليان مبابي – باريس سان جيرمان

4 – ماركوس راشفورد – مانشستر يونايتد

5 – سون هيونغ مين – توتنهام

6 – محمد صلاح – ليفربول

7 – كيفين دي بروين – مانشستر سيتي

8 – أليخاندرو غارناتشو – مانشستر يونايتد

9 – بوكايو ساكا – آرسنال

10 – فينيسيوس جونيور – ريال مدريد