الوداد وصن داونز يتطلعان للقب النسخة الأولى في "السوبر ليغ" الإفريقي

يتطلع فريقا الوداد البيضاوي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي للاقتراب خطوة هامة نحو التتويج بلقب النسخة الأولى من بطولة دوري "السوبر ليغ" الأفريقي لكرة القدم، عندما يلتقيان في ذهاب الدور النهائي للمسابقة، غدا. ويسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية غدا لتسهل من مهمتهما قبل مباراة العودة، التي ستجرى بينهما بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية في 12 نوفمبر الجاري.

وشاركت 8 أندية في النسخة الافتتاحية للبطولة الوليدة، وفقا لتصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لكل منطقة جغرافية، حيث تواجد كل من الأهلي المصري والترجي التونسي وتي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي وسيمبا التنزاني وإنييمبا النيجيري وبيترو أتلتيكو الأنجولي، بالإضافة للوداد وصن داونز، ليتنافسوا على أول لقب للمسابقة القارية.

ووفقا للائحة، تتألف تلك النسخة من البطولة من 3 أدوار، هي دور الثمانية والدور قبل النهائي والدور النهائي، حيث تقام بنظام الذهاب والعودة، ليبلغ إجمالي لقاءاتها 14 مباراة. وكشف كاف أن هذه البطولة هي شراكة بينه وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يشارك 24 فريقا في النسخة المقبلة للمسابقة، بعد انتهاء تلك النسخة التجريبية.

ويتجدد الموعد مرة أخرى بين الوداد وصن داونز بعد أقل من 6 أشهر على آخر مواجهة جمعت بينهما، عندما التقيا في مايو الماضي بالدور قبل النهائي للنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي حسمها الفريق المغربي لمصلحته. وتعادل الفريقان بدون أهداف ذهابا على ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء، الذي يستضيف لقاء الفريقين غدا، قبل أن يتعادلا 2 / 2 في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا، ليظفر الوداد بورقة الترشح للدور النهائي، مستفيدا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها عند تعادل أي فريقين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

واجتاز الوداد عقبة إنييمبا في دور الثمانية للدوري الأفريقي، حيث فاز 1 / صفر خارج ملعبه على الفريق النيجيري في لقاء الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه وينتصر 3 / صفر إيابا بالدار البيضاء. وضرب الوداد موعدا عربيا ساخنا مع الترجي في الدور قبل النهائي، حيث تبادل كل فريق الفوز 1 / صفر بملعبه على الآخر في مباراتي الذهاب والعودة، ليحتكما لركلات الترجيح، التي ابتسمت لفريق المدرب المحلي عادل رمزي، بعدما فاز 5 / 4 على نظيره التونسي.

أما صن داونز، فبدأ مشواره بالتغلب على بيترو أتلتيكو بدور الثمانية، حيث فاز 2 / صفر في معقل الفريق الأنجولي ذهابا، ثم تعادل معه سلبيا في لقاء العودة بملعبه.

وأطاح الفريق الجنوب أفريقي بالأهلي في المربع الذهبي، حيث فاز 1 / صفر على الفريق الأحمر ذهابا في بريتوريا، ثم تعادلا بدون أهداف إيابا في العاصمة المصرية القاهرة. وستكون هذه هي المواجهة السابعة في سلسلة مواجهات الوداد وصن داونز الأفريقية، التي بدأت قبل أكثر من 6 أعوام، حيث سبق أن التقيا خلال مواجهاتهما السابقة في 12 مباراة، كانت جميعها بدوري الأبطال. وفي المباريات الـ12 السابقة، حقق الوداد 4 انتصارات على صن داونز، الذي فاز في 3 لقاءات فقط، بينما فرض التعادل نفسه على 5 مباريات.

وخلال المواجهات السبعة السابقة التي جرت بين الفريقين المغربي والجنوب أفريقي، أقيمت 3 مواجهات بينهما في الأدوار الإقصائية، كانت الغلبة فيها جميعا للوداد، وهو ما يجعله يمتلك أفضلية معنوية قبل مواجهته الجديدة مع صن داونز . وصعد الوداد لقبل نهائي دوري الأبطال عام 2017، عقب فوزه بركلات الترجيح على صن داونز بدور الثمانية للمسابقة، بعد أن فاز كل فريق 1 / صفر على الآخر في الذهاب والعودة، ليشق الفريق المغربي طريقه نحو التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه آنذاك.

والتقى الفريقان مرة أخرى بمرحلة خروج المغلوب في قبل نهائي دوري الأبطال عام 2019، عندما فاز الوداد 2 / 1 ذهابا بالمغرب، وتعادلا سلبيا إيابا بجنوب أفريقيا، قبل أن يواصل الفريق الملقب بـ(وداد الأمة) تفوقه على منافسه في النسخة الماضية من نفس المسابقة. يشار إلى أن بطل الدوري الأفريقي سوف تنتعش خزينته بمكافأة مالية قدرها 4 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 3 ملايين دولار.