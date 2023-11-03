نتيجة تاريخية.. خسارة جديدة للزمالك في الدوري المصري

حقق فريق زد الصاعد حديثا للدوري المصري مفاجئة من العيار الثقيل عقب فوزه على فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، وأقيمت في استاد القاهرة الدولي.

ليواصل فريق زد نتائجه الإيجابية ويحصد 3 نقاط جديدة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز السادس، وفي جعبته 8 نقاط.

أحرز هدف الزمالك التونسي سيف الجزيري في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء وأدرك مصطفى زيكو هدف التعادل لفريق زد في الدقيقة 32، ثم تقدم ديلسون كاموني بالهدف الثاني لـ زد في الدقيقة 81 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من رأفت خليل استقبلها كاموني بتسديدة داخل الشباك.

ويعد ذلك هو أول فوز في تاريخ زد على الزمالك (سواء بالمسمى القديم نادي مصر أو الجديد زد) حيث تعادلا مرتين من قبل في الدوري موسم 2019-2020 وخسر في كأس مصر 2022.

كما انفرد لاعب زد مصطفى زيكو بالمركز الثاني برصيد 5 أهداف في ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الأنجولي كريستوفاو مابولولو هداف الاتحاد برصيد 6 أهداف.