الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن مشاركته في تنظيم "جائزة الكرة الذهبية"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) ومجموعة (أموري) المالكة لصحيفة ليكيب ومجلة فرانس فوتبول الفرنسيتين اليوم عن توقيعهما شراكة لتنظيم حفل توزيع الجوائز السنوية ابتداء من العام المقبل. وستظل مجموعة أموري ومقرها باريس مالكة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتول سنويا منذ عام 1956 وستستمر في الإشراف على التصويت، بينما سيتولى الاتحاد الأوروبي للعبة مسؤولية تسويق الحقوق التجارية والمساعدة في تنظيم حفل توزيع الجوائز السنوي.

وسيتم أيضًا منح جائزتين جديدتين في عام 2024 تتعلقان بأفضل مدرب لدى الرجال والسيدات، ستضافان الى الجوائز الثماني الحالية (الكرة الذهبية للرجال، الكرة الذهبية للسيدات، كأس كوبا لأفضل شاب، كأس ياشين لأفضل حارس مرمى حارس مرمى، وكأس غيرد مولر لأفضل هداف، وأفضل ناد للرجال، وأفضل ناد للسيدات، وجائزة سقراط لمكافأة المبادرات المجتمعية أو الخيرية للاعبين).

وقال المدير الإداري لمجموعة أموري جان-إتيان أموري أن الحفل السنوي يقام في باريس، ولكن هناك احتمال أن ينتقل إلى مدن أوروبية كبرى أخرى بعد عام 2024. وتوج النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية الاثنين الماضي، معززاً رقمه القياسي، بعد أن قاد منتخب بلاده إلى المجد بالظفر بلقب كأس العالم 2022 في قطر. وفازت الإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة الكرة الذهبية للسيدات عن دورها البطولي مع ناديها ومنتخب بلادها، حيث فازت بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة وكأس العالم مع إسبانيا.