الفرنسي زيدان مطلوب في مهمة إنقاذ مان يونايتد

بدأ طرح إسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بشدة في الفترة الأخيرة لتولي مهمة تدريب مان يونايتد، بعد الإخفاقات المتتالية رغم الميزانية الكبيرة التي تم صرفها من أجل تدعيم الفريق في الانتقالات الماضية. ويعاني المان بشدة بسبب سوء النتائج، آخرها وداعه المبكر لكأس الرابطة على يد وست هام وبخسارة مذلة بثلاثية، وقبلها خسارة قاسية على يد مان سيتي في الدوري، حيث بات موقف المدرب الهولندي تن هاغ صعبا للغاية في ظل توالي الهزائم.

يذكر أن زيدان ومنذ مغادرته ريال مدريد في 2021، لم يتول تدريب أي ناد أو منتخب، وسبق أن ربطته أخبار إعلامية بإمكانية عودته لتدريب ريال مدريد، لكن الاخبار الاخيرة تشير إلى أنه أكثر إسم مفضل لدى إدارة مان يونايتد لتعويض تن هاغ، والذي قد يمنح إنذارا أخيرا، حيث لم يعد أحد في إدارة النادي بحسب صحيفة "التايمز" قادرا على تحمل أي هزيمة جديدة.