مبابي يعلق على فوز ميسي بالكرة الذهبية (فيديو)

اتسمت أجواء المنافسة على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند بالطابع الودي في وقت نال قائد المنتخب الأرجنتيني اللقب المقدم من مجلة "فرانس فوتبول" للمرة الثامنة في مسيرته.

وكتب مبابي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "تهانينا ليو على الجائزة، أنت تستحقها"، مرفقة بصورة لميسي حاملاً الكرة الذهبية الثامنة.

واحتل مبابي المركز الثالث في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم فيما حلّ هالاند ثانياً.