ياسين بونو يكشف سبب غيابه عن حفل الكرة الذهبية

كشف المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال سبب غيابه عن حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الذي أقيم أمس الإثنين في باريس بالتزامن مع لقاء الهلال والحزم في الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال بونو في تصريحات لقناة "إس إس سي" إنه لم يكن يعرف المركز الذي احتله في ترتيب الجائزة المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" قبل أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، موضحاً أن "خوض المباراة مع الهلال أهم من حضور الحفل".

وحصل بونو المركز 13 في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، وضمن الحفل نفسه احتل الحارس المغربي المركز الثالث في ترتيب جائزة "ياشين" المخصصة سنوياً لأفضل حارس مرمى في العالم.

وجاء ترشيح بونو للجائزتين العالميتين بعد تتويجه مع فريقه السابق إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي، وحصول المنتخب المغربي على المركز الرابع في نهائيات كأس العالم "قطر 2022".