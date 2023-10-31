السعودية تقترب من استضافة كأس العالم 2034 بعد انسحاب أستراليا

أصبحت السعودية مرشحة بقوة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034 بعدما أكدت أستراليا أنها لن تقدم عرضا لاستضافة البطولة في اليوم النهائي لتقديم العروض اليوم الثلاثاء.

ودعا الاتحاد الدولي (الفيفا) الاتحادات المحلية في قارتي آسيا وأوقيانوسيا لتقديم عروض لاستضافة البطولة مع تحديد موعد نهائي لذلك اليوم.

وقال جيمس جونسون رئيس الاتحاد الأسترالي إن بلاده كانت "تستكشف إمكانية" استضافة بطولة 2034 لكنه قال اليوم إن الاتحاد سيركز على استضافة كأس آسيا للسيدات 2026 وكأس العالم للأندية 2029.

وجعل قرار أستراليا بعدم المضي قدما في استضافة نسخة 2034، السعودية صاحبة العرض الوحيد المؤكد لاستضافة البطولة.

وأعلنت السعودية أنها ستتقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2034 بعد دقائق فقط من دعوة الفيفا لتقديم عروض من آسيا وأوقيانوسيا في الرابع من الشهر الحالي.

وأشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، الذي تنتمي له أستراليا، بالعرض السعودي وقال إن "عائلة كرة القدم الآسيوية بالكامل" ستدعم هذا العرض.

وبعد أسبوع واحد من دعوة الفيفا، قالت إندونيسيا إنها تجري مناقشات مع أستراليا بشأن إمكانية التقدم بعرض مشترك محتمل مع ماليزيا وسنغافورة قبل إعلانها بعد ذلك بأسبوع دعمها للعرض السعودي.

واستضافت أستراليا بطولة ناجحة لكأس العالم للسيدات هذا العام لكنها لم يسبق لها استضافة كأس العالم للرجال.