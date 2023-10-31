ميسي يتوج بلقب أفضل لاعب ونادي إسباني يغضب من حفل الكرة الذهبية

انتقد نادي فالنسيا مجلة "فرانس فوتبول" التي تمنح تنظم حفل الكرة الذهبية وأقيم في فرنسا، وشهدت تتويج ميسي بلقب أفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في تاريخه، ليتوج ملكا على تاريخ كرة القدم، ولكن من جانب أخر وبسبب لقطة عرضت أثناء تتويج لاعب ريال مدريد، بجائزة سوكراتيس للأعمال الخيرية أصدر النادي الإسباني بيانا غاضبا من المجلة الشهيرة المنظمة للحفل.

وقدم أمير موناكو، ألبير الثاني الجائزة للمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، عن أعماله الخيرية عبر مؤسسة "فيني"، وخلال الحفل تطرق النجم البرازيلي إلى الحديث عن أزمة تعرضه المتكرر للعنصرية، وأكد فينيسيوس عقب تسلمه الجائزة على استمرار جهوده في محاربة العنصرية بملاعب كرة القدم.

وخلال الحديث، تحدث فينيي عن العنصرية، والمفاجئة هي عرض لقطات في الشاشة من خلفه عرضت صور لواقعة العنصرية التي تعرض لها في ملعب "مستايا" بالموسم الماضي في الدوري الإسباني، وهو ما أثار غضب النادي الإسباني، ليقرر إصدار بيانا رسميا، مطالبا بأقصى قدر من الاحترام لجماهير ناديه.

وقال فالنسيا في بيان عبر حسابه الرسمي في أكس: "يأسف نادي فالنسيا لاستخدام صورتنا في حفل الكرة الذهبية وارتباطها بالسلوكيات المنعزلة التي اتبعها النادي بشكل عاجل وحاسم، وتطبيق العقوبة الأشد على المتورطين".

وأضاف: "نحن نكرر إدانتنا المطلقة للعنصرية ولكننا نطلب أيضا أقصى درجات الاحترام لجماهيرنا ونادينا".