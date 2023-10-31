أول تعليق من محمد صلاح على جائزة الكرة الذهبية 2023

أثار النجم المصري محمد صلاح الجدل، أثناء حفل الكرة الذهبية لتتويج الأفضل في عام 2023، وتواجد صلاح في قائمة أفضل لاعبين العالم في المركز الـ 11 ليخرج لأول مرة منذ 5 سنوات من أفضل 10 لاعبين في العالم.

وخلال الحفل الذي يقام في فرنسا وقبل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب علق محمد صلاح بطريقته المثيرة للجدل، حيث نشر اللاعب صورة واحدة وهو فرحاً بأحد أهدافه وبقميص ليفربول، دون أن يكتب أي شيء على الصورة التي نشرها عبر حساب الرسمي بمنصة "أكس".

وكان صلاح قد احتل المركز الـ 11 متخطياً عدد من نجم العالم (طالع التفاصيل)

واختلفت التعليقات على الصورة وهو ما أثار الجدل، حيث تفهم من الصورة أنه غير مهتم، أن أو انه يعترض بطريقته على مركزه من الجائزة.