محمد صلاح يخرج من قائمة أفضل 10 لاعبين لأول مرة منذ 6 سنوات

خرج النجم المصري وهداف فريق ليفربول من قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم لأول مرة منذ 6 سنوات، وذلك عقب إعلان الفائزين بالجائزة في حفل الكرة الذهبية المقام في باريس.

وأعلن الحساب الرسمي للجائزة مركز النجم المصري حيث تواجد محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا في المركز الحادي عشر في قائمة الكرة الذهبية لهذا العام، وهو ما يعني خروجه من العشرة الأوائل لأول مرة منذ عام 2018.

وكان محمد صلاح قد حصل على المركز السادس في جائزة الكرة الذهبية لعام 2018، والمركز الخامس في عام 2019، قبل حجب الجائزة عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، ثم حصل محمد صلاح على المركز السابع في عام 2021، وأخيرًا المركز الخامس في العام الماضي.

ويعد ظهور صلاح في سباق أفضل لاعب في العالم، هو الخامس تواليًا، كما يأتي هذه المرة ضمن 4 لاعبين من قارة إفريقيا فقط.

ولم ينجح محمد صلاح مع فريقه الموسم الماضي بعدما قدم ليفربول موسماً سيئاً وخرج من دوري الأبطال كما لم يقدم اللاعب أي إنجازات مع المنتخب المصري، وهو ما تسبب في تراجع مستواه الموسم الماضي.

وعقب إعلان مركز اللاعب علق الاتحاد المصري لكرة القدم، على مركز محمد صلاح الـ11 في ترتيب جوائز الكرة الذهبية "بالون دور".

ويقام الآن في العاصمة الفرنسية باريس، حفل الإعلان عن اللاعب الأفضل لعام 2023، والتي يحملها عن الموسم الماضي، الدولي الفرنسي كريم بنزيما.

وكتب الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في منصة "أكس": "نجمنا محمد صلاح يواصل التألق.. ننتظر منك المزيد يا بطل".

وشهد الترتيب ابتعاد كريم بنزيما صاحب الجائزة الموسم الماضي ليكون خلف النجم المصري محمد صلاح الذي تفوق أيضاً على روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة.