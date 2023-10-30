تسريب اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية "أفضل لاعب في العالم"

يترقب عشاق كرة القدم هوية الفائز بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية خلال الحفل المقرر اليوم الإثنين (الساعة 11 بتوقيت الإمارات)، التي يتنافس عليها الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي والعملاق النرويجي إيرلينغ هالاند.

وتشير التقارير الصحافية الأوروبية ومنها في صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن المنافسة ستنحصر بين الثلاثي وسط تسريبات حول فوز ميسي بالجائزة للمرة الثامنة في مسيرته على الرغم من تألق هالاند اللافت مع مانشستر سيتي طوال الموسم الماضي وتتويجه معه بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ولن يقتصر حفل "فرانس فوتبول" على جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، بل ستقدم جوائز أخرى هي: الكرة الذهبية لأفضل لاعب وأفضل لاعبة، أفضل ناد في العام (للرجال والسيدات)، جائزة كوبا (أفضل صاعد)، جائزة ياشين (أفضل حارس)، كما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة جيرد مولر التي تمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده في المباريات الرسمية فقط على مدار موسم كروي كامل، بالإضافة إلى جائزة سقراط والتي يتم منحها للاعبين ساهموا بشكل ملحوظ في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع في العالم.

يذكر أن معايير الجائزة تغيرت وباتت تعتمد قس التقييم على 3 بنود: الأداء الفردي للاعب وإسهاماته وسلوكه في االملعب، ودوره المؤثر في تتويج فريقه بالألقاب، والتحلي باللعب النظيف.