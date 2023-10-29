ترتيب فرق الدوري الإنجليزي عقب نهاية الجولة العاشرة وموقف ليفربول

حافظ فريق توتنهام على صدارة الدوري الإنجليزي في مفاجأة من العيار الثقيل حتى الأن عقب انتهاء منافسات الجولة العاشرة من البطولة الإنجليزية والذي اختتم بفوزاً كبير لفريق مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة ضد جاره مانشستر يونايتد.

كما حافظ ليفربول على انطلاقته هو ونجمه المصري المتألق محمد صلاح، عقب الفوز على الجولة نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة، بينما فاز آرسنال على شيفيلد يونايتد بخمسة أهداف دون رد.

وعزز توتنهام صدارته للدوري الإنجليزي بعدما فاز بصعوبة بهدفين لهدف ضد كريستال بالاس، في حين تعرض تشيلسي للهزيمة أمام برينتفورد بثنائية نظيفة، في موسم سيء وصعب لتشيلسي الذي صرف الملايين من أجل استعادة المنافسة على اللقب.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة العاشرة

1 توتنهام، 26 نقطة.

2 آرسنال، 24 نقطة.

3 مانشستر سيتي، 24 نقطة.

4 ليفربول 23 نقطة.

5 أستون فيلا، 22 نقطة.

6 نيوكاسل يونايتد، 17 نقطة.

7 برايتون، 17 نقطة.

8 مانشستر يونايتد، 15 نقطة.

9 وست هام، 14 نقطة.

10 برينتفورد، 13 نقطة.

11 تشيلسي، 12 نقطة.

12 ولفرهامبتون، 12 نقطة.

13 كريستال بالاس، 12 نقطة.

14 فولهام، 12 نقطة.

15 إيفرتون، 10 نقاط.

16 نوتينجهام فورست، 10 نقاط.

17 بورنموث، 6 نقاط.

18 لوتون تاون، 5 نقاط.

19 بيرنلي، 4 نقاط.

20 شيفيلد يونايتد، نقطة.