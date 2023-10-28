مورينيو يحقق رقماً تاريخياً في روما

قاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو نادي روما لتسجيل رقم تاريخي يحدث للمرة الأولى بعد الفوز على ضيفه سلافيا براغ التشيكي 2-صفر، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات الفنية في كرة القدم أن روما تمكن من تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى بمرحلة المجموعات بمسابقة أوروبية وهذا يحدث للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وسجل هدفي روما الإيطالي إدواردو بوفي في الدقيقة الأولى والبلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني.

ويتصدر روما جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن سلافيا براغ، فيما يأتي سيرفيت وسيريف بالمركز الثالث والرابع بنقطة لكل منهما.