رونالدو يفك رباط حذاء زميله بأسنانه (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يحاول فيه فك رباط حذاء زميله في الفريق بأسنانه في مشهد أشاد به الجمهور بتواضع اللاعب وعبروا عن سعادتهم بمستواه الفني وتفاعله مع الجماهير.

وبرز مشهد رونالدو خلال مباراة النصر السعودي مع الدحيل القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي فاز فيها النصر 4-3.

يا اخي اتعبتنا يا رجل

وش هذا الحب الكبير لفريقك العظيم #النصر يا #كريستيانو_رونالدو !؟pic.twitter.com/lRREmTD67l — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) October 24, 2023

وظهر رونالدو في هذا المقطع، وهو يمسك حذاء زميله في النصر عبد الإله العمري أثناء سقوط الأخير على أرضية الملعب وتلقيه العلاج من أطباء النادي، وحاول فك رباط الحذاء بأسنانه، لمساعدته لكي لا يجد مشكلة في ارتداء الحذاء الذي كان قد خرج من قدمه بسبب تعرضه للإعاقة في الملعب.