صدمة في السعودية.. لاعب واحد ينجح في اختبارات اللياقة مع المنتخب

لم ينجح سوى لاعب واحد فقط بصفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تجاوز اختبار اللياقة من أصل 30 لاعباً خضعوا لاختبارات بدنية خلال التدريبات الأخيرة بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

وقال برنامج "أكشن مع وليد" على قنوات "إم بي سي" إن سعود عبدالحميد لاعب الهلال، الوحيد الذي تجاوز اختبارات اللياقة، مؤكداً أن لاعبي المنتخب السعودي يعانون من أزمة لياقة، متسائلاً عن تراجع اللياقة البدنية للاعبين بالرغم من مرور 9 جولات من عمر الدوري السعودي، موضحاً أن مانشيني أبرم اتفاقاً مع أندية دوري روشن للمحترفين الـ18 للوقوف على الحالة اللياقية للاعبين.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى رفع اللياقة البدنية للاعبي المنتخب السعودي، وذلك عن طريق زيادة عدد ساعات التدريبات، أو التدريب لأكثر من فترة على مدار اليوم، مشدداً على أن البرنامج سيبدأ على الفور بالتنسيق بين مانشيني ومدربين اللياقة في الأندية.

يذكر أن مانشيني مهدد أكثر من أي وقت مضى للإقالة للمستوى الفني المتراجع للمنتخب السعودي الذي كان في أفضل أحواله فنياً ولياقياً مع المدرب السابق الفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل عن منصبه من أجل قيادة منتخب بلاده للسيدات، ليتولى مانشيني المهمة منذ أغسطس الماضي استعداداً للتصفيات القارية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ونهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023.

وقاد مانشيني المنتخب السعودي في أربع مباريات ودية، خسر ثلاثة أمام مالي 1-3، كوريا الجنوبية 0-1 وكوستاريكا 1-3، فيما تعادل مع نيجيريا 2-2.