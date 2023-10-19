انسحاب ألكاراس من دورة بازل للتنس

أعلن الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا الأربعاء انسحابه من دورة بازل السويسرية الدولية في كرة المضرب (500 نقطة) المقررة في الفترة بين 23 و29 أكتوبر الحالي بسبب معاناته من مشاكل في الظهر والقدم.

وقال الماتادور الإسباني البالغ من العمر 20 عامًا والمتوج بلقبين في البطولات الأربع الكبرى (فلاشينغ ميدوز 2022 وويمبلدون 2023)، في تصريح على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "للأسف لن أتمكن من اللعب في بازل هذا العام، لدي مشكلة في قدمي اليسرى وأعاني من إرهاق عضلي في أسفل الظهر وهو ما يتطلب العلاج حتى أتمكن من اللعب بقية الموسم".

ولن يشارك ألكاراس الذي خرج من ثمن نهائي دورة شنغهاي الصينية لماسترز الألف نقطة في 11 أكتوبر الحالي على يد البلغاري غريغور ديميتروف، في دورة بازل التي بلغ نصف النهائي بها في عام 2022.

ولم يحدد ألكاراس تاريخ عودته، ولكن وسائل الإعلام أشارت إلى أنه قد يعود إلى المنافسة خلال دورة باريس لماسترز الألف نقطة المقررة في الفترة بين 30 أكتوبر الحالي والخامس من نوفمبر المقبل، قبل بطولة "أيه تي بي" الختامية في تورينو والتي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في الموسم الشهر المقبل والتي ضمن تأهله إليها.

