البرتغالي هيليو سوزا مدربا لفريق قطر القطري

أعلن نادي قطر المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع المدرب البرتغالي هيليو سوزا مدرب منتخب البحرين السابق.

وقال النادي، صاحب المركز قبل الأخير في الدوري بعد خمس جولات، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر) سابقا «أعلن نادي قطر تعيين البرتغالي هيليو سوزا مدربا للفريق الأول لكرة القدم».

ويحظى سوزا (54 عاما) بخبرة في المنطقة، إذ قاد منتخب البحرين للفوز ببطولتي غرب آسيا وكأس الخليج 2019 بعدما فاز مع منتخبات البرتغال تحت 17 و19 عاما ببطولة أوروبا عامي 2016 و2018.

ويأمل النادي القطري في أن يساعده سوزا في تغيير وضعه الحالي، إذ يقبع في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين من خمس مباريات.

وسوزا أحدث المدربين النضمين للدوري القطري بعد الجزائري مجيد بوقرة الذي تولى مسؤولية المرخية وكريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان السابق ومدرب الدحيل الحالي.

ويستعد قطر لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل ضمن الجولة السادسة بالدوري.