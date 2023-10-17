مدرب البرازيل: نيمار أحد أعظم اللاعبين في التاريخ

أعرب مدرب المنتخب البرازيلي فرناندو دينيز عن دعمه لنجم «سيليساو» والهلال السعودي نيمار، بعض تعرّضه لانتقادات من الجماهير عقب التعادل مع فنزويلا في تصفيات مونديال 2026، معتبراً أنه «أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم العالمية».

ورُمي المهاجم البرازيلي بكيس فشار من المشجعين في مدرجات ملعب «بانتانال» عقب التعادل مع الضيفة فنزويلا 1-1 الخميس ضمن تصفيات أميركا الجنوبية.

وإذ دان دينيز تلك الحادثة «غير اللائقة»، اعتبر أنه «لا يمكن لأي مدرب في العالم أن يتخلى عن نيمار بسبب التعطّش والرغبة اللذين يتمتع بهما».

وأضاف أن المهاجم «كان حاسماً (أمام فنزويلا) وقدّم المساعدة. لقد قلت بالفعل إن نيمار هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم البرازيلية وكرة القدم العالمية».

وكان نيمار (31 عاماً) تفوّق الشهر الماضي على الأسطورة بيليه، ليصبح الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفاً في 125 مباراة دولية.

وأردف دينيز أن «الشيء الوحيد الجدير بالذكر هو أرقام نيمار، فهو الأول تقريباً في كافة الجوانب المهمة بالنسبة للمهاجم. الأول في الأهداف، والتمريرات الحاسمة، والمشاركة في الأهداف، والمراوغة، والأول في التسجيل بموقع الاختصاص. الأرقام تشرح سبب وجوده هنا».

وكان المهاجم المنتقل أخيراً من باريس سان جرمان الفرنسي إلى الهلال السعودي بصفقة ضخمة، ويمثّل المنتخب البرازيلي منذ العام 2010، منزعجاً من تلك الحادثة.

وقال نيمار «أنا لا آتي إلى هنا في إجازة، ناهيك عن الذهاب للتنزّه، جئت لأفعل أكثر ما أحبه، وهو لعب كرة القدم والدفاع عن ألوان بلدي».

وصعقت فنزويلا مضيفتها البرازيل بهدف التعادل في الدقيقة 85 عبر البديل إدوارد بيلو، رداً على هدف التقدم من غابريال ماغاليش بعد ركلة ركنية نفذها نيمار (50)، علماً ان بطلة العالم خمس مرات تحلّ على الأوروغواي الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة.

ولم يسبق للبرازيل أن خسرت أمام فنزويلا في مباراة رسمية، في حين فشلت في الفوز عليها مرة واحدة فقط ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وكان ذلك في عام 2009.

واستقبلت الجماهير المنتخب البرازيلي بحفاوة، وتحديداً نيمار الذي خاض اللقاء بعد أسبوع من ولادة ابنته مافي.

لكن بعد المباراة، كانت مشاعر الجماهير غاضبة على إهدار الفوز.

وقال نيمار في هذا السياق «من الواضح أننا هناك نبذل قصارى جهدنا، ونقدم أفضل ما لدينا، وفي كثير من الأحيان لا تأتي النتيجة حسب تمنياتنا، وهذا ليس ما تتوقعه الجماهير».