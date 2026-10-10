فنزويلا تسمح بتسويق خدمات الانترنت عبر أقمار ستارلينك

سمحت فنزويلا بتسويق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي تقدمها شركة "ستارلينك"، بعد نحو عشرة أشهر من احتجاز الجيش الأميركي للرئيس نيكولاس مادورو الذي كان دائم الانتقاد لمالك الشركة إيلون ماسك.

ورغم أن "ستارلينك" لا تسوق حتى الآن خدماتها في فنزويلا، إلا أن 3.6% من مستخدمي الإنترنت في البلاد يستخدمون بالفعل معداتها بشكل غير رسمي، وفق هيئة "أبنيك" الدولية المعنية بتسجيل عناوين الإنترنت.

وأعلنت اللجنة الوطنية للاتصالات في فنزويلا الجمعة، أنها منحت سبعة تراخيص لشركة "سبيس إكس في زد" للعمل بهذه التقنية داخل أراضيها.

وقالت في بيان نشرته على موقع إنستغرام، إنه "بموجب هذا الإجراء، أصبح تقديم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية من العلامة التجارية ستارلينك مرخصاً به قانوناً في أنحاء البلاد".

