جماهير برازيلية تهين نيمار وترمي عليه "الفشار"

صبت جماهير برازيلية جام غضبها على نجمها الأبرز، قائد منتخب البرازيل نيمار، وذلك بسبب المستوى المتواضع لـ"السامبا" في الجولة الثالثة من تصفيات أميركا اللاتينية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. ووقعت البرازيل في فخ التعادل 1-1 اليوم أمام ضيفتها فنزويلا، وخسرت الصدارة لصالح الغريم الارجنتيني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ووسائل إعلام برازيلية عديدة إن نيمار تلقى وابلا من الإهانات من جمهور بلده، من بين ذلك السب والشتم، وتم رمي اشياء عليه، من قبيل أكواب، وذلك خلال مغادرته أرضية الملعب.

وأبدى نيمار غضبه بشدة من تصرفات المشجعين، وقال إنه يشعر بحزب كبير، ولم يتصور أن يتعرض لهذا الأمر، خاصة وأن الامر يتعلق بمشجعين برازيليين. واضطر مدرب البرازيل فيرناندو دينيز للتدخل وإبعاد نيمار حين قرر الاشتباك لفظيا مع بعض المشجعين، وخاصة بعد أن تم رمي كوب من الفشار عليه، وقال لاحقا دينيز إنه ما حصل "مرفوض تماما، ويعبر عن قلة احترام من بعض المشجعين لنيمار".