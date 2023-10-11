رابطة الدوري الألماني تبحث عن مستثمرين جدد

تبحث رابطة الدوري الألماني لكرة القدم عن طريقة جديدة لجذب المستثمرين إلى المسابقة، بعد فشل الخطة الأولية التي جرت في مايو الماضي، حسبما ذكرت صحيفة (شبورت بيلد) الأسبوعية الألمانية اليوم. ويرغب المجلس الإشرافي للرابطة واللجنة التنفيذية في تحديد يوم 14 نوفمبر القادم لمناقشة ما إذا كانت اللائحة المتفق عليها لدخول المستثمرين سيكون على جدول أعمال الاجتماع العام في ديسمبر القادم من عدمه. ولا تمنح لائحة "50+1" المعمول بها منذ فترة طويلة الحق للمستثمرين الأفراد سوى امتلاك 49% فقط من الأسهم في الأندية الألمانية.

وتعتقد بعض الأندية، مثل بايرن ميونيخ، أن هذه اللائحة تعيق تقدم مستوى الدوري الألماني بالنظر إلى المبالغ الهائلة التي يتم إنفاقها على الانتقالات من جانب الدوري الإنجليزي الممتاز والمملكة العربية السعودية. وكان هناك مقترحا للتحايل بشأن تلك اللائحة من خلال السماح للمستثمرين بوضع الأموال في الدوري الألماني ككل بدلا من الأندية بشكل فردي، غير أنه تم رفض تطبيق تلك الفكرة في مايو الماضي بعد عدم الوصول إلى أغلبية الثلثين اللازمة لمسؤولي الأندية الـ36 الناشطة بدوري الدرجتين الأول والثانية الألماني لكرة القدم.

في ذلك الوقت، كانت الخطة تتمثل في إنشاء مشروع مشترك مع مستثمر خارجي من شأنه أن يمتلك 5ر12% من الحقوق الإعلامية للدوري الألماني والدرجة الثانية لمدة 20 عاما. وكان من المتوقع أن تحصل رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بموجب هذا الاتفاق على حوالي 2 مليار يورو (2ر12 مليار دولار)، حيث تقدمت 4 شركات بعروض لتصبح شريكة في الدوري الألماني.

ويتمتع نادي باير ليفركوزن (المملوك لشركة باير للأدوية)، ونادي فولفسبورج (المملوك لشركة فولكس فاجن لصناعة السيارات)، وكذلك نادي هوفنهايم، الذي يمتلكه ديتمار هوب، مؤسس شركة (ساب)، بإعفاءات من لائحة 50 + 1، بينما نفى نادي لايبزج امتلاك شركة (ريد بول) له بشكل مباشر. يشار إلى أن هوب قال إنه ينوي إنهاء إعفاء هوفنهايم.