تأجيل انطلاق دوري «سوبر غرب آسيا» لكرة السلة إلى 13 نوفمبر

أعلن المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة - آسيا، تأجيل انطلاق النسخة الثانية من دوري «سوبر-غرب آسيا» حتى الشهر المقبل، والتي كان من المقرر انطلاقتها في 16 أكتوبر الجاري.

وقال المكتب الإقليمي عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»: «نظراً للوضع الأمني الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، تقرر تأجيل الموسم الثاني من دوري (وصل) أو ما يعرف بدوري (سوبر-غرب آسيا) لمدة شهر».

وأضاف: «تم أعادة جدولة المباريات لأن تكون الانطلاقة الجديدة في 13 نوفمبر»، مؤكداً أن المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة-آسيا، سيواصل مراقبة الأوضاع، وذلك التزاماً بإعطاء الأولوية لسلامة جميع المشاركين.

ويشارك من الإمارات فريق شباب الأهلي.