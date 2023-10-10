منتخب الإمارات يواجه نظيره المصري في افتتاح مونديال "الشاطئية"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جدول مباريات النسخة الـ12 من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، والتي تستضيفها دبي من 15 إلى 25 فبراير 2024، بمشاركة 16 منتخبا.

وتنطلق فعاليات هذه النسخة بلقاء منتخب الإمارات مع نظيره المصري في 15 فبراير، على ملعب حي دبي للتصميم، وتليها المباراة بين منتخبي إسبانيا مع إيران في المجموعة الثانية.

وكانت قرعة البطولة وضعت منتخب الإمارات في المجموعة الأولى مع منتخبات مصر وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية.

ويسبق الافتتاح الرسمي إقامة مباراتين؛ الأولى بين المنتخبين الإيطالي والأميركي بالمجموعة الأولى، والثانية بين منتخبي الأرجنتين وتاهيتي بالمجموعة الثانية.

ويلتقي منتخب الإمارات في مباراتيه التاليتين بالمجموعة مع نظيريه الأميريكي والإيطالي في 17 و19 فبراير.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي في 22 فبراير، ونصف النهائي في 24 من نفس الشهر، ثم النهائي في اليوم التالي.

وأكد هايمي يارزا مدير البطولات بالفيفا أن النسخة المرتقبة من المونديال في الإمارات تأتي ضمن رؤية الفيفا لتطوير كرة القدم الشاطئية وزيادة نسبة ممارسيها على مستوى العالم.

وأوضح أن كل المؤشرات تؤكد أنها ستكون نسخة مميزة تساهم في تحقيق رؤية الفيفا بشأن جذب الاهتمام لهذه الرياضة التي تجمع بين كرة القدم والترفيه، بإقامة مبارياتها على الشاطئ.