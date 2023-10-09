محمد صلاح يقترب من هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

اقترب النجم محمد صلاح هداف ليفربول من صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن أحرز هدفين، واستمر هداف مانشستر سيتي هالاند، صائم عن التهديف، حيث أصبح الفارق 3 أهداف بين اللاعبين بعد أن أحرز محمد صلاح هدفين في مرمى برايتون، بالدوري الإنجليزي، في إطار الجولة الثامنة من البطولة.

وأحرز محمد صلاح هدفين في 4 دقائق خلال المباراة حيث بدأ بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضاعف النتيجة بهدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، وذلك قبل أن يعود برايتون في الشوط الثاني ويحرز هدف التعادل.

ومع استمرار صلاح في التألق يبدو أنه سيكون على موعد مع صراع في صدارة الهدافين خاصة مع عدم تألق هالاند وتأثره الكبير بغياب النجم البلجيكي دي بروين، الطويل عن الفريق.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي محمد صلاح

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 8 أهداف.

سون هيونج، توتنهام، 6 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 5 أهداف.

جارود بوين، وست هام، 5 أهداف.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 4 أهداف.

بوكايو ساكا، آرسنال، 4 أهداف.

أودسون إدوارد، كريستال بالاس، 4 أهداف.

إيفان فيرجسون، برايتون، 4 أهداف.

هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 4 أهداف.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 4 أهداف.

بريان مبيومو، برينتفورد، 4 أهداف.

كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 4 أهداف.