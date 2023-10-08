ضربة قاسية لمانشستر سيتي وهالاند أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

حسم أرسنال مواجهته الهامة مع مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي بالفوز عليه 1-صفر في مباراة القمة على ملعب الامارات في شمال لندن في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف ارسنال الوحيد مهاجمه البرازيلي غابريال مارتينيلي في الدقيقة 86 بعدما دخل بديلا مطلع الشوط الثاني، وبعد أن غاب عن فريقه في الجولات الخمس الماضية، ليرفع ارسنال رصيده الى 20 نقطة، متساويا مع جاره في شمال لندن توتنهام لكن الاخير يتفوق عليه في الصدارة لأنه سجل اهدافا أكثر، وفشل هداف الدوري الإنجليزي هالاند، في إنقاذ فريقه من الخسارة الثانية على التوالي في البطولة ليفقد الفريق 6 نقاط.

وثأر ارسنال بالتالي لخسارته ذهابا وايابا في الدوري الموسم الماضي أمام سيتي، ما أدى الى خسارته اللقب في الامتار الأخيرة، اما مانشستر سيتي، فلقي خسارته الثانية تواليا في الدوري بعد سقوطه امام ولفرهامبتون المتواضع في المرحلة الماضية، ففشل في استعادة الصدارة وبقي رصيده عند 18 نقطة متراجعاً الى المركز الثالث.

ولم يشارك جناح ارسنال الانكليزي الدولي بوكايو ساكا لعدم تعافيه من اصابة تعرض لها خلال المباراة التي خسرها فريقه امام لنس الفرنسي في دوري ابطال اوروبا منتصف الأسبوع، في المقابل، استمر غياب لاعب وسط مانشستر سيتي المؤثر الاسباني رودري بداعي الايقاف وكذلك صانع العابه البلجيكي كيفن دي بروين الذي سيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة.