محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية رغم تعادل ليفربول في الدوري الإنجليزي

واصل ليفربول نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 2 / 2 مع مضيفه برايتون، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة للمسابقة.

من جانبه حافظ النجم المصري محمد صلاح، على سجله التهديفى الرائع فى البريميرليغ بعدما أحرز هدفى الريدز فى شباك برايتون.

ورفع النجم المصرى رصيده إلى 144 هدفا فى الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعادل السجل التهديفى للنجم الهولندى السابق روبن فان بيرسى فى المركز الثالث عشر بقائمة أفضل هدافى البريميرليج عبر التاريخ.

ونجح محمد صلاح فى تسجيل 144 هدفا خلال مشاركته فى 239 مباراة بالدوري الإنجليزي بقميصى ليفربول وتشيلسى، كما صنع 68 هدفا آخرين.

وبادر برايتون بالتسجيل عن طريق سيمون أدينجرا في الدقيقة 20، لكن النجم الدولي المصري محمد صلاح، أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 40.

وعاد صلاح لهز الشباك من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وأدرك برايتون التعادل بواسطة لويس دينك في الدقيقة 78، ليحصل كل فريق على نقطة.

وبذلك، رفع ليفربول، الذي خسر 1 / 2 أمام توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية، رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين رفع برايتون، الذي تعافى من خسارته الثقيلة 1 / 6 أمام مضيفه أستون فيلا في المرحلة الماضية، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس مؤقتا.