"وثائقي بيكهام" أسهم في "ريمونتادا" مان يونايتد أمام برينتفورد

قدم فريق مان يونايتد أمس واحدة من أفضل مبارياته في الموسم الجاري، وذلك حين قلب تأخره على أرضه وبين جمهوره أمام برينتفورد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 1-0، إلى الفوز 2-1، حيث كان الاسكتلندي مكتوميناي صاحب هدفي الفوز في الشوط الثاني. وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الوثائقي الذي تم بثه مؤخرا في مختلف وسائل الإعلام العالمية عن النجم السابق لمان يونايتد "بيكهام"، وشمل فترة النجاحات المثيرة التي تحققت خلال الفترة الذهبية بقيادة المدرب الاسكتلندي الشهير السير ألكس فيرغسون، أسهم بشكل كبير في الريمونتادا أمام برينتفورد.

وقال مكتوميناي في تصريح صحافي إنه شاهد الوثائقي قبل يوم واحد فقط من المباراة، وشعر بحماسة كبيرة حين دخل أرضية الملعب في الشوط الثاني، وكان لديه إصرار كبير على قلب النتيجة، وتمكن من ذلك. يذكر أن هدفي مان يونايتد جاءا في الوقت بدل الضائع، حيث كان الأول في الدقيقة 93، ثم هدف الفوز في الدقيقة 97.