ميسي في تشكيلة الأرجنتين رغم الإصابة

تصدّر النجم ليونيل ميسي تشكيلة منتخب الأرجنتين بطل العالم التي استدعاها المدرب ليونيل سكالوني لخوض غمار تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 لكرة القدم، رغم غيابه عن فريقه إنتر ميامي الأميركي بداعي الإصابة.

ويستمر غياب ميسي عن فريقه بسبب معاناته من «مشكلة عضلية»، حيث خاض 37 دقيقة فقط منذ الثالث من سبتمبر.

ويستضيف منتخب الأرجنتين نظيره الباراغوياني في 12 أكتوبر الجاري، قبل أن يحلّ ضيفاً على البيرو بعد خمسة أيام.

وغاب «البرغوث» عن مباريات إنتر ميامي الثلاث الأخيرة، وهو خامس غياب في آخر ست مباريات، من دون الإفصاح بدقة عن حالته البدنية.

وكان مدرب إنتر ميامي ومدرب الأرجنتين السابق خيراردو «تاتا» مارتينو قال في وقت سابق إنّ ميسي يعاني من «إرهاق عضلي» ثمّ عاد وأشار إلى آثار من إصابة قديمة.