محمد صلاح ينتظر رد الجمهور للفوز بجائزة الدوري الإنجليزي.. رابط التصويت

واصل النجم الإنجليزي محمد صلاح، تألقه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد أن اختير مع 5 لاعبين آخرين في القائمة المختصرة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر سبتمر، والتي تتم بتصويت الجمهور.

واختارت رابطة الدوري الإنجليزي 6 لاعبين من بينهم محمد صلاح ليكون من ضمن المرشحين الستة لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر.

وكان محمد صلاح قد أحرز مع فريقه ليفربول هدفين وصنع مثلهما وساعد ليفربول على الفوز بثلاث من مبارياته الأربع في الدوري الإنجليزي خلال هذه الفترة الهامة التي يعيش فيها الفريق فترة رائعة قبل التعرض لخسارة أمام توتنهام كانت حديث الصحافة الإنجليزية بسبب الأخطاء التحكيمية التي حدثت في المباراة.



قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح (ليفربول)

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

سون هيونج مين (توتنهام)

جيمس ماديسون (توتنهام)

بوكايو ساكا (آرسنال)

كيران تريبير (توتنهام)

وفتحت رابطة الدوري الإنجليزي باب التصويت لاختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر وذلك من خلال (هذا الرابط)