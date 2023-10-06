تأكيد غياب نيمار عن الهلال في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن غياب النجم البرازيلي نيمار عن فريقه الهلال السعودي من جديد بعدما غادر فجر الجمعة إلى البرازيل ليتأكد غياب اللاعب عن مباراة الهلال القادمة والتي ستكون أمام الأخدود مساء السبت.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نيمار غادر السعودية وتوجه إلى بلاده البرازيل لظروف عائلية، حيث سافر اللاعب لحضور ولادة ابنته من صديقته برونا بيانكاردي، بحسب ما أكدت تقارير صحفية.

وكان نيمار قد سجل هدفاً في فوز الهلال على مضيفه نساجي مازاندران 3-0، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ومنحت إدارة نادي الهلال إجازة بسبب هذه الظروف الأسرية، ويستعد الهلال لمواجهة مضيفه الأخدود، السبت 7 أكتوبر، في الجولة التاسعة لبطولة دوري روشن السعودي.

وكان نيمار قد انتقل إلى الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 90 مليون يورو.