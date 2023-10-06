أديداس تُطلق أول حذاء جري مخصص لماراثون دبي

يعود ماراثون دبي بنسخته الثالثة والعشرين في السابع من يناير 2024، حيث ستُتاح للمتسابقين فرصة المشاركة في واحد من ثلاثة سباقات مثيرة: السباق الكامل وهو قمة التحدي، وسباق طريق الـ 10 كيلومترات الذي يحظى بشعبية كبيرة، وسباق المرح Fun Run بمسافة 4 كيلومترات.

وأعلنت شركة أديداس عن إطلاق أول حذاء رياضي مخصص إلى دبي، وذلك في إطار شراكتها المستمرة مع ماراثون دبي، مؤكدة على دورها كشريك رئيسي لهذا الحدث الرياضي المرموق الذي ينتظره الجميع بشوق.

وأوضحت في بيان صحافي أنه في إطار التزامها بماراثون دبي لعام 2024، يسر أديداس أن تُطلق، Adizero Boston، أول حذاء جري مخصّص لدبي. فقد تم تصميم هذا الحذاء الرياضي الرائع ليوفر للعدّائين مزيجًا فريدًا من الراحة والأداء والأناقة التي لا تُضاهى، مما يُضفي المزيد من التميز على مشاركتهم في السباق. ومن المتوقع أن يقلب حذاء Adizero Boston المعايير بالنسبة للعدائين، بما يتماشى تمامًا مع رؤية ماراثون دبي في تحطيم الحواجز وتحديث معايير هذه الرياضة المحبوبة.

وتابعت: "يأتي حذاء Adizero Boston بتصميم حصري باللونين الأزرق والأحمر، حيث تبرز الخطوط الثلاثة الأيقونية لـ أديداس وشعار ماراثون دبي لعام ٢٠٢٤ باللون الذهبي. تم تصميم الحذاء المميز خصيصاً لجري المسافات المتوسطة والطويلة، حيث يوفر للعدائين أداءاً احترافياً في أيام التدريب.

وواصلت: "تقدّم تقنية ENERGYRODS 2.0 المستخدمة في تصنيع الحذاء المميز نظام هيكلي شامل، وهي مصممة لتحقيق انتقال سلس من الكعب إلى أصابع القدم، مما يعزز الدفع ويقلل من فقدان الطاقة أثناء الجري. يتميز هذا التصميم بتحقيق توازن مثالي بين الراحة والمتانة، حيث يتضمن وسادة خفيفة جدًا من نوع Lightstrike Pro في النعل الأوسط، إلى جانب توسيد Lightstrike 2.0 القوي. علاوة على ذلك، تم تصميم هذا الحذاء باستخدام مواد معاد تدويرها بنسبة لا تقل عن 50%، مما يؤكّد على التزام أديداس بالقضاء على مشكلة النفايات البلاستيكية.