نونيز يصدم محمد صلاح.. ويهدر أغرب فرصة لليفربول (فيديو)
صدم الأوروغوياني داروين نونيز جماهير ناديه ليفربول بإهداره أغرب فرصة في الموسم على الإطلاق خلال مباراة "الريدز" مع ضيفه سان جيلواز البلجيكي في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي التي انتهت بشق الأنفس لمصلحة رجال المدرب الألماني يورغن كلوب بهدفين دون مقابل.
Darwin #Nunez ladies and gents. #LIVUSG #EuropaLeague pic.twitter.com/YTY9pY8X9R— Vasi (@18Andy78) October 5, 2023
وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي أهدر نونيز كرة مستحيل أن لا تعانق الشباك في الدقيقة 16 بعدما مرر له النجم المصري محمد صلاح كرة على طبق من ذهب أمام المرمى الخالي لكنه سدد برعونة بجوار القائم وسط دهشة كلوب وصلاح وبقية نجوم ليفربول خصوصاً أن مثل هذه الكرات لا يضيعها لاعب هاوٍ فكيف لاعب تعاقد معه ليفربول مقابل 75 مليون يورو؟!.
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