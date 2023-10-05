نجوم الدوري السعودي يرحبون بإعلان نية المملكة استضافة كأس العالم 2034

‬رحب نجوم دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الخميس بإعلان السعودية نيتها الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم.

وأبدى الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الأربعاء نيته الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد دقائق من مطالبة الاتحاد الدولي (الفيفا) للدول في آسيا ومنطقة الأوقيانوس بالتقدم بملفات لتنظيم الحدث.

وكتب الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد السابق الذي انضم إلى الاتحاد حامل اللقب هذا الصيف، عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "يا للعجب! أنباء رائعة".

وأضاف "المستقبل مشرق- تهانينا لكل أصدقائي والجماهير في السعودية على هذا الإعلان الكبير. أعرف قدر حبكم للعبة وما سيعنيه ذلك لكم. ستكون بطولة رائعة".

وعبر نفس المنصة قال الجزائري رياض محرز، الذي انضم للأهلي قادما من مانشستر سيتي "ها نحن ذا... من الواضح أنه المكان المناسب، حاليا ومستقبلا".

وأضاف "من الرائع أن نرى السعودية تسعى لاستضافة الحدث الكبير. أرى وأسمع الجماهير. أستشعر شغفهم وحبهم للعبة. آمل أن يتسنى للعالم أن يرى ذلك أيضا".

كما رحب ساديو ماني لاعب ليفربول السابق الذي انتقل إلى النصر بهذه الخطوة إذ كتب بالعربية عبر المنصة ذاتها "الحمد لله المملكة العربية السعودية تستحق استضافة كأس العالم! لقد تمت مكافأة جميع الجهود التي بذلها هذا البلد النامي أخيرا. الحمد لله".

وحظي الإعلان السعودي أيضا بدعم اتحادات الكرة في قطر والإمارات والكويت وعمان والبحرين، إلى جانب الاتحاد الخليجي لكرة القدم.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة في أمريكا والمكسيك وكندا. وأعلن الفيفا أمس الأربعاء أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة أيضا أول ثلاث مباريات في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي.

وسبق أن أقيمت كأس العالم في آسيا في مناسبتين، الأولى في 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، والثانية في قطر العام الماضي.