كريستيانو رونالدو يفاجئ النصر السعودي بتصرف غريب

واصل نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الرد على الادعاءات التي لحقت به، وربطت انضمامه إلى فريقه الحالي النصر السعودي من اجل المال، بعدما فضل "الدون" التبرع بمكافأة الفوز بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية" التي أسدل الستار عنها أغسطس الماضي، وتوج بها النصر بالفوز على الهلال السعودي بنتيجة (2-1).

وقال الإعلامي الرياضي سعود الصرامي خلال مشاركته في برنامج الديوانية على قناة الرياضة السعودية الأولى، إن: "رونالدو أخطر إدارة النصر بعد تحويل مكافئة البطولة لحسابه، مفضلاً التبرع بها للناس أو بما يخدم مصلحة النادي"، مشيراً في الوقت ذاته مدى ارتباط كريستيانو بمؤسسة النادي.

ويذكر أن رونالدو كان صاحب هدفي النصر في المباراة أمام الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بعدما سجل "الدون" الهدف الأول في الدقيقة 74، وأضاف الهدف الثاني والفوز في الأشواط الإضافية عند الدقيقة 98، فيما جاء الهدف الوحيد لـ "الزعيم" في الدقيقة 51 عن طريق البرازيلي ميشايل ديلغادو.